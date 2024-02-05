نشكركم على متابعتكم خبر “استشاري الشارقة” يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية الخميس المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الرابعة يوم الخميس المقبل كجزء من أعماله في الدور العادي الأول للفصل التشريعي الحادي عشر.

ستعقد الجلسة في مقر المجلس في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.

وبحسب “وام”، ستتم مناقشة عدة مواضيع في جدول الأعمال، بعد التصديق على محضر الجلسة الثالثة. واحدة من هذه المواضيع هي مناقشة مشروع قانون لسنة 2024م، يتعلق بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2014م المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة. سيحضر الجلسة سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، بالإضافة إلى كبار ضباط الأكاديمية. سيكون أيضًا حاضرًا سعادة المستشار عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومرافقوه من الدائرة.