نشكركم على متابعتكم خبر اللجنة المنظمة لبطولتي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز تعلن اكتمال جاهزيتها للاستضافة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 04:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكدت اللجنة المنظمة لبطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس الأمم لقفز الحواجز، اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق البطولتين في منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري.

وبحسب “وام”، تشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ 13، إقامة 4 منافسات للمحترفين من فئة “5 نجوم”، وفئة ” النجمتين” المفتوحة لجميع الفئات، بجانب فئتي الأطفال والناشئين.

وتشارك في كأس الأمم 11 دولة هي الإمارات، وأيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والبرازيل.

ويكتمل وصول الفرسان من خارج الدولة على مدى الأيام المقبلة إلى أبوظبي، فيما وصلت الخيول المشاركة حسب الترتيبات التي أعلنت عنها اللجنة البيطرية في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للفروسية.

وتشهد البطولتان مشاركة 350 خيلاً، ويقام شوط الجائزة الكبرى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في السابعة من مساء الجمعة المقبل، ثم تقام يوم السبت منافسات فئة النجمتين، تليها ظهر الأحد منافسة شوط الفرق في كأس الأمم.

وتفقدت اللجنة العليا المنظمة، مختلف المرافق في نادي ومنتجع الفرسان، والتحديثات الجديدة، والترتيبات اللوجستية، ومكان الحدث، والقاعات، وغرفة التحكيم، والأرضيات.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع مسؤولي النادي وأشادت بالجهود الكبيرة في وضع الترتيبات الكفيلة بتحقيق أفضل معدلات التنظيم والاستضافة.

وتم اختيار نخبة من أفضل الحكام بالاتحاد الدولي للفروسية للإشراف على منافسات البطولة، وسيتم إجراء القرعة للبطولتين وعقد الاجتماع الفني قبل انطلاق المنافسات بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية.