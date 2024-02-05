نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصل الأردن في زيارة أخوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 04:03 مساءً - متابعة – مروة البطة

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم الاثنين، إلى عمّان في زيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

واستقبل سموه لدى وصوله والوفد المرافق له في المطار، الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

رافقه في الاستقبال كل من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل.