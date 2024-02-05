نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق صندوق لتوفير مزايا وحوافز نهاية الخدمة للموظفين المقيمين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 04:03 مساءً - متابعة – مروة البطة

أعلنت المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي – ضمان، إحدى الشركات التابعة لشركة بيور هيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن إطلاق صندوق مكافآت ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين، مما يمكّن الشركة من إدارة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال المنصة الرقمية الجديدة، سيتمكن أصحاب الشركات من الحصول على خيارات أكثر مرونة لتمويل التزامات نهاية خدمة الموظفين من خلال الصناديق الاستئمانية، بدلاً من إدارة الموظفين من خلال التدفق النقدي لإدارة الأعمال كما هو الحال في هذا النموذج. الموافقة على إنشاء صندوق مكافأة نهاية الخدمة والحوافز للموظفين التابع لـ “ضمان”. “نحن ملتزمون بتزويد الموظفين بمجموعة متنوعة من المزايا وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم في مكافآت نهاية الخدمة.”

كما تتيح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وصناديق الرعاية الاجتماعية لأصحاب الشركات تقديم خطط ادخارية منفصلة كجزء من المزايا المقدمة ومساعدة الموظفين على تخصيص جزء من رواتبهم الشهرية للادخار أو الاستثمار في خيارات استثمارية متنوعة يقدمها مجموعة من الخبراء في المجال. من إدارة الأصول والخبراء. كما يقدم الصندوق مجموعة من المزايا التنافسية التي تساعد على جذب المواهب والاحتفاظ بالقدرات.

وفي هذا الصدد، قال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية للتأمين الصحي بالدمام: «إن إطلاق نظام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وصناديق الرعاية الاجتماعية يتماشى مع إطار توجهنا الاستراتيجي لتنويع مواردنا المالية. محفظة أعمالنا وتتبع عملية تطوير مستمرة لأكثر من 15 شهرًا. Pinnacle، هذا هو منتجنا الأول خارج نطاق تغطية التأمين الصحي ويهدف إلى سد فجوة السوق والطلب المتزايد. يسعدنا أن نتشارك مع “Praxis”، شركة الخدمات المالية شركة مرخصة في سوق أبوظبي العالمي، يتم تقديم هذا المنتج للعملاء حيث نتطلع إلى الاستفادة من خبرة الشركة الواسعة في إدارة الصناديق الاستئمانية.

قال جيمس باربر لوماكس، مدير معاشات التقاعد وحلول أصحاب العمل في براكسيس: “تعد الشراكة مع ضمان لإطلاق مزايا نهاية الخدمة وصناديق المزايا خطوة مهمة في نمو براكسيس. ويسعدنا إطلاق هذا المنتج الرائد الذي ستساعد الشركة على تقديم مجموعة متنوعة من المزايا لموظفيها من خلال منصات رقمية مصممة لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم.

وقال دان توفت، الرئيس التنفيذي لشركة براكسيس الإمارات: “على مدى عقد من الزمن، نجحنا في اكتساب خبرة واسعة في تقديم حلول مبتكرة لأصحاب الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونؤكد حرصنا على مواصلة جهودنا، والاستفادة من خبرتنا، والاعتماد على أحدث “التقنيات، وتطوير الحلول الرقمية التي تتيح لنا تقديم خدمات رائدة. وتمثل الشراكة مع Damen فرصة مثالية لتأكيد التزامنا تجاه هذا السوق.”

والجدير بالذكر أن عدد المقيمين في دولة الإمارات وصل إلى ما يقارب 6 ملايين نسمة، غالبيتهم يعملون في القطاع الخاص، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من أصحاب الشركات. على الصعيد العالمي، يعد التفويض الخاص بخطط المساهمة المحددة ومقدمي الخدمات الخارجيين أحد أبرز الاتجاهات في سوق العمل الحالي.