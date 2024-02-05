نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد وعبدالله الثاني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وإخوانه الأشقاء الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على إقامة علاقات أخوية ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين، خاصة في مجالات مهمة مثل الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها، والتي تخدم الأولويات التنموية لكلا البلدين.

استقبل جلالة الملك الأردني سمو رئيس الدولة والوفد المرافق له في قصر بسمان الذي كان في زيارة أخوية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة . وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية الكافية للمدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مع تكثيف الجهود للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة. بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه المنظمات الإنسانية الدولية في هذا الصدد.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه بالإضافة إلى خلق آفاق سياسية واضحة للسلام العادل والشامل على أساس العلاقات بين البلدين، فإنه من الضروري أيضا العمل على منع توسع الصراعات في المنطقة وتجنب عواقب أزمات جديدة في المنطقة.

كما أكد الجانبان استعدادهما لتعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة على أساس سياسات البلدين الراسخة لدعم التعايش والتعاون الإقليمي لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.

وأقام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مأدبة غداء لسمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان المستشار الخاص لمكتب الرئاسة ومن الجانب الأردني سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سلطنة عمان، وكان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المقدمة في توديع سموه والوفد المرافق له.