نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصل الأردن في زيارة أخوية.. وعبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وقد وصل رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (حفظه الله) إلى عمان اليوم في زيارة أخوية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما حضر الاستقبال سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، ودولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، ودولة السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون الخارج، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، القصر الرئاسي معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، المستشار الخاص علي بن حمد الشامسي، أمين سر الدولة العام إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني والصناعة والمتقدمة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير التقنية، ومعالي حميد عبيد الشباس رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي محمد علي الشرفا آل الحمادي وزير الشئون البلدية والنقل.