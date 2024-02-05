نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الإمارات وملك الأردن يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 09:55 مساءً - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، لقاءً هامًا حيث ناقشا العلاقات الثنائية القوية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات المهمة مثل الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، التي تعزز الأولويات التنموية للبلدين.

تم استقبال صاحب السمو والوفد المرافق بحفاوة في قصر بسمان في الأردن، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة.

وأكد كلا الزعيمين، في هذا السياق، أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أعربوا عن دعمهم للجهود المبذولة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة وتعزيز دور المنظمات الإنسانية الدولية في هذا الصدد.

وشدد صاحب السمو والملك عبدالله على أهمية عدم توسيع الصراع في المنطقة وتجنب تفاقم الأزمات، وأكدا على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل الدولتين العادل والشامل، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد الزعيمان حرصهما على تعزيز التعاون العربي المشترك والعمل معًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، استنادًا إلى مبادئ التعايش والتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

وختم الملك عبدالله الثاني بن الحسين اللقاء بتنظيم مأدبة غداء تكريمًا لصاحب السمو والوفد المرافق.

حضر اللقاء أيضًا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، بالإضافة إلى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولم يتم ذكر مزيد من التفاصيل حول مغادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأردن. يبرز هذا اللقاء الأخوي بين الإمارات والأردن والتزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعمل من أجل حل القضايا الإنسانية العاجلة، مثل الأوضاع في غزة.