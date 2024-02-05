نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط الـ 23 في مركز دبي التجاري العالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 09:55 مساءً -

متابعة – مروة البطة

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم الاثنين، فعاليات معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط الـ23، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه اليوم عبر حسابه الرسمي “X” “انطلقنا اليوم معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط الـ 23 في مركز دبي التجاري العالمي”.

وأضاف سموه قائلاً: «فخورون باستضافة دبي أكبر حدث للمختبرات الطبية في المنطقة، بمشاركة 900 شركة عارضة من أكثر من 40 دولة، ومن هنا ستنطلق ابتكارات جديدة تهدف إلى صحة وسلامة مجتمعاتنا».