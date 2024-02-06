نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 08:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 6-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً على بعض المناطق خاصة الجنوبية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب الموج في الخليج العربي و مضطرب الموج في بحر عمان.