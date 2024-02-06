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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 08:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 6-2-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً على بعض المناطق خاصة الجنوبية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب الموج في الخليج العربي و مضطرب الموج في بحر عمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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