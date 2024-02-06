نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تغيث الشعب الفلسطيني في غزة بـ153 طائرة في 92 يوماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في إطار عملية الفارس الشجاع لدعم قطاع غزة “الأخوة الفلسطينيون 3″بجسر جوي مكون من 153 طائرة في اليوم الـ92، بالإضافة إلى استخدام سفينة شحن و422 شاحنة لتوصيل المساعدات إلى غزة عبر مصر للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة الذين يعيشون في وضع حرج على غير العادة، وخاصة النساء والأطفال فيما يواصل جسر الإمارات إيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية الطارئة والمساعدات الإغاثية إلى أشقائنا الفلسطينيين.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة بالاشتراك مع وزارة الدفاع في إطلاق العملية الإنسانية “الفارس الشجاع 3” لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه وزارة الدفاع بتشكيل قيادة عملياتية مشتركة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للعمل الإنساني وجمعيات زايد بن سلطان الخيرية ومؤسسة العمل الإنساني وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة لتقديم المساعدات الإنسانيةو الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.