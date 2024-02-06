نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الاستراتيجية ومسارات التنمية بين البلدين الصديقين وتعزيزها بما يخدم الصالح العام.

وأعرب فخامة الرئيس الروسي خلال الاتصال عن شكره وتقديره لصاحب السمو الإماراتي على جهود الوساطة الناجحة التي قامت بها مؤخراً بشأن قضية تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وتحدث سموه والرئيس الروسي، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول هذه القضايا، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية. وفي هذا السياق أكد سموه نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار الإقليمي. وأكد سموه حرص الدولة على دعم كافة المبادرات والجهود الهادفة إلى التخفيف من الأثر الإنساني للأزمة في أوكرانيا.