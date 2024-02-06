نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل اللورد طارق أحمد ويبحثان التطورات في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ،اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع.

وجرى خلال اللقاء في أبوظبي بحث التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وناقش الاجتماع كيفية تعزيز الاستجابة العالمية للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وأهمية إيصال الإغاثة الإنسانية والمساعدات الطبية للمدنيين بطريقة آمنة ومستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، مشدداً على أهمية إنهاء التطرف والتوترات والعنف في المنطقة للمساهمة في حماية وأمن جميع المدنيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته.

وبحث أصحاب السمو الملكي واللورد طارق أحمد عدداً من الوثائق ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشراكة المستقبلية بين البلدين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ،و سعادة السيد منصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة.