نشكركم على متابعتكم خبر توجيه هام من شرطة أبوظبي لسائقي الدراجات الكهربائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 03:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

دعت شرطة أبوظبي للالتزام بإرشادات السلامة والقيادة الآمنة عند استخدام الدراجات الكهربائية. ضمن حملة وزارة الداخلية بعنوان “القيادة الآمنة لسائقي الدراجات”.

وحددت شرطة أبوظبي ست قواعد للحفاظ على سلامة راكبي الدراجات والآخرين، على رأسها ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء.

وتتضمن القواعد أيضا استخدام المسارات المخصصة للدراجات في نفس حركة السير، والالتزام بحدود السرعة المحددة، وتفادي حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة. إضافة إلى عدم استخدام السماعات الثنائية، واحترام إشارات وقو اعد المرور.