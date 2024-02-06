نشكركم على متابعتكم خبر ضبط عشرات الجهات التي تمارس نشاط التوظيف والتوسط دون ترخيص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضبط 55 جهة تمارس نشاط التوظيف والتوسط دون حصولها على تراخيص من الوزارة خلال العام الماضي. من بينها 5 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الإجراءات الإدارية بحق هذه الجهات. من خلال فرض الغرامات المالية عليها، ووضع قيود عليها في سجلات الوزارة. بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها بإحالتها إلى النيابة العامة، وتم ضبط وحجب الحسابات المخالفة.

ويحظر قانون تنظيم علاقات العمل مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعد، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

ويعاقب القانون المخالفين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين.