نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم نيوزيلندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 05:49 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى الحاكم العام لنيوزيلندا “سيندي كيرو”، في ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “سيندي كيرو”.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء نيوزيلندا “كريستوفر لاكسن”.