نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعبر عن تضامنها وتعازيها لتشيلي في ضحايا الحرائق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 07:52 مساءً -

متابعة – مروة البطة

عبرت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تشيلي في ضحايا حرائق الغابات في مقاطعة فالبارايسو التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن عدد كبير من المفقودين، وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التشيلية وللشعب التشيلي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.