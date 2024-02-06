نشكركم على متابعتكم خبر غداً الأربعاء.. انطلاق مهرجان أضواء الشارقة 2024 بدورته الـ 13 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 07:52 مساءً -

متابعة – مروة البطة

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء يوم غد الأربعاء الدورة الـ13 من مهرجان أضواء الشارقة، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مقدماً عروضاً ضوئية مستوحاة من ثقافة وتاريخ وطبيعة الشارقة والإمارات، تستخدم أحدث التقنيات الضوئية المتطورة والأجهزة الفنية المبتكرة.

ويستمر المهرجان حتى 18 فبراير الجاري على مدار 12 يوماً، حيث تبدأ العروض يومياً من الساعة الـ6 مساءً حتى الـ11 مساءً، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث تستمر العروض حتى منتصف الليل.

ويشارك في المهرجان أكثر من 15 فناناً عالمياً، يقدمون أعمالاً فنية تضيء 12 معلماً سياحياً من أبرز المعالم الثقافية والطبيعية في الإمارة، منها ثلاث مواقع جديدة لهذا العام، وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة، السوق العام بالحمرية، واجهة كلباء المائية، إلى جانب مواقع أخرى تتضمن: بحيرة خالد، واجهة المجاز المائية، مقر مجموعة بيئة، حصن الذيد، مسجد الشارقة، مسجد الشيخ راشد القاسمي، مسجد النور، سد الرفيصة، فضلاً عن “قرية الأضواء” التي انطلقت بداية فبراير الجاري في المدينة الجامعية، وتستضيف أكثر من 55 مشروعاً وطنياً صغيراً ومتوسطاً.

الجدير بالذكر أن المهرجان حظي في دورة العام الماضي بإقبال جماهيري واسع وبلغ عدد الحضور ما يقارب مليوناً و300 ألف زائر، واستقطبت “قرية الأضواء” وحدها ما يزيد على 189 ألف زائر.