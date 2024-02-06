نشكركم على متابعتكم خبر بوصول تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم قبل الموعد.. محمد بن راشد: الأزمات أفضل وقت للتطوير والتفكير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله)، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأزمات هي أفضل وقت للتطور والتفكير خارج الصندوق، وتقول قيادة دبي: اخرج وافعل ذلك. ..وتفعل ما تقوله.

واستذكر سموه في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” قبل أزمة “كوفيد-19” عام 2020، علق فيه: “في عام 2020 قبل أزمة “كوفيد-19″.. أعلنا من مجلس دبي تم تحديد هدف بقيمة 2 تريليون درهم للتجارة الخارجية غير النفطية لدبي بحلول عام 2025. ثم حدثت أزمة كوفيد-19 وأخبرني الفريق أن تحقيق هذا الهدف مستحيل بسبب الأزمة التي كانت تجتاح حركة التجارة العالمية.. علمتني تجربة الحياة أن الأزمات هي أفضل الأوقات للتطور والتفكير خارج الصندوق..خلال أكبر الأزمات أطلقنا العديد من المبادرات، وطورنا السياسات، وغيرنا الإجراءات وعززناها، حركة عالمية استمرت قرابة عامين واليوم وبعد عام على الموعد المحدد، حققنا هدفنا بحمد الله وتوفيقه.. في دبي نفعل ما نقول.. ونفعل ما نقول”.