عبدالله بن زايد يستقبل رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، رائدي الفضاء، معالي الدكتور “سلطان بن سيف النيادي”، وزير دولة للشباب. و”هزاع المنصوري”، وفريق مهمة “طموح زايد 2” من مركز محمد بن راشد للفضاء، بقيادة سعادة “سالم حميد المري”، مدير عام المركز.

وأشاد سموه بالإنجازات الرائدة التي حققها رواد الفضاء والمركز، لافتا إلى أن جهودهم ساهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي في الدولة. وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتنمية والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

كما أشاد سموه بالقيادة الاستراتيجية لمركز محمد بن راشد للفضاء، والخبرات القيمة المكتسبة من مهمات رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. مسلطا الضوء على الدور الذي يلعبه استكشاف الفضاء في إلهام الأجيال القادمة من العلماء والباحثين في الدولة.

وقدم الفريق إلى سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، شعار وزارة الخارجية، والذي حمله معالي الدكتور “سلطان النيادي”، خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية.