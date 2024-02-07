نشكركم على متابعتكم خبر العور: أكثر من 92 ألف مواطن انخرطوا في القطاع الخاص بفضل حزمة من السياسات الحكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، على نجاح حزمة السياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.

أوضح معاليه أن هذه السياسات ساهمت في دفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث انخرط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص.

القطاع الصحي:

شهد القطاع الصحي الخاص معدلات نمو غير مسبوقة، حيث ساهم برنامج “نافس” منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، في زيادة نسبة عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص إلى 271%.

اهتمام الحكومة:

أكد معالي الوزير أن القطاع الصحي يحظى باهتمام وأولوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لما يقدمه من خدمات تلبي احتياجات المجتمع.

تستهدف الحكومة بشكل دائم تطوير القطاع بشكل مستدام يتماشى مع استراتيجيات الدولة.

وتُظهر هذه النتائج التزام الحكومة بدعم مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتطوير القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي.