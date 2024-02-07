نشكركم على متابعتكم خبر 92 ألف مواطن التحقوا بالقطاع الخاص حتى نهاية العام 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي الدكتور “عبدالرحمن بن عبدالمنان العور”، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن سياسات وقرارات الحكومة، ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، أدت إلى انخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وأوضح أن القطاع الصحي الخاص شهد معدلات نمو غير مسبوقة، حيث ساهم برنامج “نافس” منذ إطلاقه في شهر سبتمبر 2021 وحتى نهاية 2023، بزيادة نسبة عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص إلى 271%.