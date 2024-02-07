نشكركم على متابعتكم خبر شخبوط بن نهيان يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 05:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبحث معها عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎وبحسب “وام”، أعرب معاليه، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، عن التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الفرنكفوني متعدد الأطراف في مختلف المجالات.

‏‎واستعرضت معاليها علاقات التعاون الثنائي بين الدولة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف الأصعدة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والآراء في مختلف القضايا الإقليمية.