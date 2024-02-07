نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستقبل عدداً من القيادات العسكرية في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كلية زايد الثاني العسكرية في العين اليوم. وحضر اللقاء عدد من القادة العسكريين المتميزين، بالإضافة إلى الملحقين العسكريين الذين يمثلون دولهم. وكان الغرض من هذا التجمع هو إحياء ذكرى حفل تخريج الدفعة 48 من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية.

وشدد سموه خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون في مجال تدريب الأفراد العسكريين الأكفاء الذين يمكنهم التعامل ببراعة مع الظروف المتغيرة باستمرار. وهذا يتطلب التركيز على توسيع المعرفة وتعزيز التبادل العلمي، فضلا عن تبادل الخبرات الناجحة والاستفادة من الأفكار المبتكرة من أجل تنشئة جيل من الأفراد العسكريين المهرة الذين يمتلكون الموارد اللازمة لأداء واجباتهم بفعالية.

وبمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية زايد الثاني العسكرية، قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني للحضور، مشيداً بالمستوى التعليمي والعسكري المتميز الذي تتمتع به الكلية، والذي جعلها من أرقى الكليات في العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.