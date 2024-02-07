نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستقبل عدداً من القيادات العسكرية في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 فبراير 2024 06:55 مساءً -

متابعة – مروة البطة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عدداً من الأشخاص، اليوم اليوم الأربعاء، في مقر أكاديمية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين، «حفظ الله القادة العسكريين».

وحضر الملحقون العسكريون المقيمون من الدول الأخرى والشقيقة والصديقة حفل تخريج الدفعة الثامنة والأربعين من المرشحين الضباط في أكاديمية زايد الثاني العسكرية.

وشدد سموه خلال اللقاء على أهمية المزيد من التعاون في مجال تطوير الكوادر العسكرية القادرة على مواجهة المتغيرات المحيطة بها بشكل فعال، وكيف أن ذلك يتطلب بذل الجهود لتعزيز التبادل المعرفي والعلمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الخبرات والتجارب. هم. أفكار إبداعية لإعداد أجيال من العسكريين المؤهلين، المجهزين بالأدوات التي تمكنهم من أداء واجبات مهامهم على أكمل وجه.

وبمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية زايد الثاني العسكرية، هنأ سموه المشاركين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأشاد بالمستوى التعليمي والعسكري الذي تتمتع به الأكاديمية، وهي الآن من بين الكليات المتميزة، الأكاديميات والمعاهد العسكرية حول العالم.

حضر المقابلة معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدفاع، والفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة.