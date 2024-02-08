نشكركم على متابعتكم خبر مركز الفلك الدولي: تحري هلال شعبان يوم السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 08:00 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

أفاد مركز أبوظبي الدولي للفلك أن الأمة الإسلامية تبدأ شهر رمضان المبارك يوم السبت 13 يناير 2024، ونتيجة لذلك سيظهر هلال شهر شعبان يوم السبت المقبل (29 رمضان/ 10 فبراير).

وأوضح المركز أن القمر الجديد سيكون مرئيا بالتلسكوبات في أستراليا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وجنوب أوروبا في ذلك اليوم، وسيكون من الصعب رؤيته بالعين المجردة في معظم أنحاء القارة الأفريقية. ومن السهل نسبيًا ملاحظته بالعين المجردة من معظم مناطق القارتين في الأمريكتين.

وأضاف المهندس محمد شوكت عودة مدير المركز: «من المتوقع أن يبدأ شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير في معظم دول العالم الإسلامي، أما البلاد 12 فبراير (الاثنين)، ففي الدول الشرقية التي تحتاج إلى ترى بالعين المجردة، مثل الهند وبنغلادش وباكستان».

وتابع عودة: “وبالنسبة لموضع هلال يوم السبت 10 فبراير في بعض المدن العربية والإسلامية، فسيتم حساب سطح القمر الجديد عند غروب الشمس على النحو التالي: في جاكرتا، سيغرب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس؛ وسيغرب القمر بعد غروب الشمس بـ 31 دقيقة، وسيكون عمره 13 ساعة و53 دقيقة، وفي أبوظبي سيغرب القمر بعد غروب الشمس بـ 37 دقيقة، وسيغرب عند 15 ساعة و52 دقيقة، وفي الرياض سيغرب القمر بعد 38 دقيقة. بعد غروب الشمس بدقائق عند الساعة 16 و15 دقيقة وفي عمان والقدس يغرب القمر بعد غروب الشمس بـ 39 دقيقة وعند الساعة 16 و35 دقيقة الرؤية في كافة المناطق من جاكرتا وأبوظبي والرياض وعمان والقدس. بالتلسكوبات فقط وفي القاهرة يغرب القمر بعد غروب الشمس بـ 40 دقيقة حيث يكون 16 ساعة و48 دقيقة وفي الرباط يغرب القمر بعد غروب الشمس بـ 48 دقيقة عندما يكون 18 ساعة و 33 دقيقة الرؤية في القاهرة والرباط / التلسكوبات متوفرة والتي قد يصعب رؤيتها بالعين المجردة إذا كان الجو صافيا.