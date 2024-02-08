نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : قافلة مساعدات إنسانية إماراتية و10 سيارات إسعاف تدخل إلى غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 08:57 صباحاً - متابعة – مروة البطة

أعلنت “عملية الفارس الشهم 3” عن دخول 10 سيارات إسعاف مجهزة بجميع المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

ويأتي ذلك ضمن جهود دولة الإمارات في دعم متطلبات القطاع الصحي في غزة.

كما تأتي هذه المبادرة السريعة نتيجة الحاجة الماسة لسيارات الإسعاف بعد تضرر معظم السيارات العاملة في القطاع لنقل الجرحى والمصابين من سكان غزة.

وتخدم هذه السيارات المستشفى الميداني الإماراتي وغيرها من المنشآت الصحية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

يشار إلى أنه بلغت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية “الفارس الشهم 3” أكثر من 10575 طنا، وجرى إرسال 435 شاحنة برية وحمولة سفينة، و154 طائرة شحن.

وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني في المنطقة داخل غزة 3902 حالة، كما أنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليونا و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان غرة مباشرة.