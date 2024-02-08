نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 7-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصة الجنوبية، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في عمق في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (20 – 25) / الصغرى (12 – 17).

المناطق الداخلية: العظمى (21 – 26) / الصغرى (8 – 13).

المناطق الجبلبة: العظمى (12 – 17) / الصغرى (4 – 9).