نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس تشيلي بوفاة الرئيس السابق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تعزية إلى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، بوفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق سيباستيان بينييرا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي.