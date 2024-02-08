نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يمنح 10 من سفراء الإمارات وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 08:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تقديراً لمساهماتهم الكبيرة في تعزيز التعاون والتحالفات الاقتصادية والتجارية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف الدول الشقيقة، كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عشرة من سفراء الدولة المرابطون في الخارج وسام زايد الثاني الموقر من الدرجة الأولى.

وبتوجيه من صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، تم منح هذا التكريم تقديراً للمبادرات والمساعي الحميدة التي يبذلها السفراء في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية مع بلدانهم وجذب الاستثمارات وتعزيزها.

خلال ملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بتسليم الأوسمة للسفيرات الموقرات.

ومن المتميزين الذين حصلوا على الميدالية الدكتورة ناريمان محمد الملا سفيرة الدولة لدى أرمينيا ورحمة عبد الرحمن الشامسي سفيرة الدولة لدى المالديف ومحمد محمود الخاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل والشيخ زايد بن محمد خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر. كما ضم الفائزون حمد علي الكعبي سفير الدولة لدى النمسا وسلطان محمد العلي سفير الدولة لدى رومانيا ومحمد سيف الشحي سفير الدولة لدى قبرص وهند مانع العتيبة سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية وجمال عبدالله السويدي سفير الدولة لدى سنغافورة وسعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على تقديم المساعدة الكاملة لجميع سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج. ويمكّنهم هذا الدعم من القيام بواجباتهم الموكلة إليهم بفعالية والمساهمة في تعزيز العلاقات القوية والإيجابية مع الدول حول العالم. وتتوافق هذه الجهود مع أهداف البلاد المتمثلة في تحقيق الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل. وأعرب سموه عن عميق تقديره وامتنانه لصاحب السمو رئيس الدولة على دعمه الثابت للدبلوماسية الإماراتية.

وأكد سموه على الدور الحيوي للاقتصاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيداً سموه بالسفراء الموقرين وفرق السفارات لإسهاماتهم المميزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية للدولة، بما يتماشى مع خططها وأهدافها الاستراتيجية.