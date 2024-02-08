نشكركم على متابعتكم خبر انحراف حافلة مدرسية في الشارقة دون إصابات بالغة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إثر حادث حافلة مدرسية في إحدى مناطق الإمارة صباح الخميس، تبادر القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى طمأنة أهالي طلاب إحدى المدارس الخاصة على سلامة أبنائهم وسلامتهم.

ولحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي أضرار جسيمة، رغم إصابة بعض الأشخاص بإصابات طفيفة إلى متوسطة. وعلى وجه التحديد، تأثر ثلاثة طلاب واثنين من المشرفين. ومن أجل التأكد من سلامتهم، تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد التحليل الدقيق للتخطيط الأولي للحادث، تبين أن التغيير المفاجئ في الاتجاه أدى إلى الاصطدام بالرصيف وبالتالي وقوع الحادث.

تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة على أهمية التزام سائقي المركبات والحافلات المدرسية بالحذر والانتباه أثناء القيادة، والالتزام التام بأنظمة المرور.