نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا تسلمها منصور بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 8 فبراير 2024 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، رسالة خطية من صاحب الجلالة فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين واقتراح استراتيجيات تعزيزها وتطويرها عبر مجالات متعددة.

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله في قصر الوطن بأبوظبي، رسالة من معالي خوسيه مانويل آل باريس الوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني. وتضمنت الرسالة تحيات ملك إسبانيا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بدوام التطور والازدهار. وفي المقابل نقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى جلالته، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التقدم والتطور في إسبانيا.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد ووزير الخارجية الإسباني خلال لقاءهما سبل التعاون والجهود المشتركة بين دولة الإمارات وإسبانيا. واستكشفوا إمكانية توسيع التعاون في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد والاستثمارات والتنمية والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات التي تتوافق مع الأهداف التنموية لكلا البلدين وتساهم في رفاهية سكانهما.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء، مختلف الأمور الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.