نشكركم على متابعتكم خبر هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطلق خطاً جديداً للحافلات يعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 08:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تُطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطًا جديدًا للحافلات يُعرف بالرقم W20. يعمل هذا الخط خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، من يوم الجمعة إلى يوم الأحد، وتحديدًا من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءً. يتم تشغيل الحافلات على هذا الخط بتردد كل 30 دقيقة. يبدأ الخط من محطة مترو الاستاد وينتهي في شاطئ الممزر، ويهدف إلى تحسين تجربة المسافرين، خاصة أولئك الذين يرغبون في زيارة شاطئ الممزر.

وبحسب “البيان”، تعتزم الهيئة أيضًا تحسين عدد من خطوط الحافلات العامة لتحسين التنقل اليومي للركاب وجعلها أكثر سلاسة وراحة. تشمل هذه التحسينات إجراء تعديلات على بعض المسارات وإعادة تسمية بعض الخطوط. سيتم تغيير اسم الخط رقم 11B إلى خط 11 لتحسين خدمة المستخدمين وراحتهم. وسيتم أيضًا تغيير اسم الخطين رقم 16A و16B إلى الخطين رقم 16 و25 على التوالي. بموجب هذا التغيير، سيكون الخط الذي ينطلق من محطة حافلات الراشدية إلى العوير هو الخط 16، والخط الذي ينطلق من محطة حافلات سوق الذهب إلى الراشدية هو الخط 25.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتم إجراء تعديلات على بعض المسارات الحافلات. يهدف الهدف من هذه التعديلات إلى تحسين التنقل اليومي للركاب. سيتم تمديد مسار الخط F62 ليشمل دبي فستيفال سيتي ومنطقة القرهود. كما سيتم تمديد مسار الخط C04 ليشمل مكتبة محمد بن راشد. وسيتم تشغيل الخطين 103 و106 بشكل مباشر من المحطات الرئيسية إلى القرية العالمية دون توقف. وسيتم تحويل مسار الخط E303 من شارع الاتحاد إلى الشارقة. وسيتم أيضًا إلغاء الخطوط التالية في التاريخ المذكور: 16A و16B و64A.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات جاهدةً على توسيع شبكة الحافلات العامة وتعزيز تكاملها مع وسائل النقل العام الأخرى مثل المترو والترام والنقل البحري. تهدف إلى جعل تطوير رتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على إطلاق خط جديد للحافلات يحمل الرقم W20. يعمل هذا الخط خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، من يوم الجمعة إلى يوم الأحد، ومن الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، بتردد كل 30 دقيقة. يغطي الخط المسافة من محطة مترو الاستاد إلى شاطئ الممزر، ويهدف إلى تلبية احتياجات مرتادي شاطئ الممزر وتوفير راحة أكبر للمسافرين.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الهيئة تحسين عدد من خطوط الحافلات العامة لتسهيل التنقل اليومي للركاب وتحسين خدمات النقل. سيتم تعديل بعض المسارات وإعادة تسمية بعض الخطوط. سيتم تغيير اسم الخط رقم 11B إلى خط 11 لتحسين خدمة المستخدمين وتسهيل استخدام الحافلات. كما سيتم تغيير اسم الخطين رقم 16A و16B إلى الخطين رقم 16 و25 على التوالي. وبذلك، ستكون الخطوط الجديدة هي الخط 16 الذي يربط محطة حافلات الراشدية بالعوير، والخط 25 الذي يربط محطة حافلات سوق الذهب بالراشدية.

هناك أيضًا تعديلات أخرى تشمل بعض المسارات. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين التنقل اليومي للركاب. سيتم تمديد مسار الخط F62 ليصل إلى دبي فستيفال سيتي ومنطقة القرهود. سيتم تمديد مسار الخط C04 ليشمل مكتبة محمد بن راشد. سيتم تشغيل الخطين 103 و106 بشكل مباشر من المحطات الرئيسية إلى القرية العالمية دون توقف. سيتم تحويل مسار الخط E303 عبر شارع الاتحاد إلى الشارقة. وسيتم إلغاء الخطوط التالية في التاريخ المذكور: 16A و16B و64A.

تعمل هيئة الطرق والمواصلات على تحسين الخدمات العامة للحافلات من خلال ضمان تحسين زمن الرحلات لبعض الخطوط، مما يساهم في وصول الركاب إلى وجهاتهم بشكل أسرع. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز التكامل بين شبكة الحافلات العامة ووسائل النقل العام الأخرى مثل المترو والترام والنقل البحري.