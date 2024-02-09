نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 9-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.