نشكركم على متابعتكم خبر «شكراً الإمارات».. بطاقة امتنان برازيلية لشرطة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 11:53 صباحاً - ممتابعة: نازك عيسى

تتفوق دبي باستمرار في كل مسعى، حيث تحقق مؤسساتها المختلفة التميز باستمرار. ومن بينها، تتولى شرطة دبي باستمرار زمام المبادرة في الأحداث، مما يظهر تنظيمًا استثنائيًا ويحقق نتائج مبهرة.

أبدى فريق الشرطة البرازيلي المشارك في النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية “سوات” 2024، تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وشرطة دبي من خلال تقديم درع تذكاري كبادرة شكر لاستضافتهما في هذا الحدث التخصصي الهام، والذي ربما لم يكن ذلك بمثابة مفاجأة لضباط شرطة دبي.

لم يكن تجمع الفرق الأمنية من مختلف الدول حول العالم بمثابة صدمة لشرطة دبي. ومع ذلك، فقد جلب ذلك بلا شك سعادة وبهجة كبيرتين للجنود المتفانين الذين لا يكلون والذين بذلوا جهدًا هائلاً لضمان التنظيم السلس لهذا الحدث. لقد عملوا بلا كلل ليلا ونهارا، ولم يدخروا جهدا لضمان نجاح هذه المناسبة الهامة. يليق بهم الفرح، فهم لم يحققوا شيئاً سوى الانتصار طوال تاريخهم المجيد. يتم تعريف حياتهم المهنية من خلال قدرتهم الاستثنائية على تنفيذ كل حدث يقومون به بشكل لا تشوبه شائبة.

وقد أبدى الفريق البرازيلي إعجابه الشديد بالتنظيم الاستثنائي لتحدي فرق الإمارات التكتيكية “SWAT”، مما دفعهم إلى التعبير عن امتنانهم من خلال مبادرة بسيطة ولكن صادقة. وتعد هذه اللوحة التي تحمل عنوان “شكراً للإمارات” بمثابة تعبير عن التقدير لشرطة دبي على التنظيم المتميز والاستقبال الحار الذي حظيت به جميع الفرق المشاركة. إنه يرمز إلى التزام قوات الشرطة الثابت بالاحترافية والحب والضيافة، وهو ما يتجلى في تفاعلاتهم مع الزوار والمشاركين في الإمارات.

وأعرب جوردي شيوتا، عضو فريق الشرطة البرازيلي، عن خالص امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً القيادة العامة لشرطة دبي، على كرم الضيافة والمرافق الممتازة والدعم المستمر في السماح للفريق بالمشاركة من بين 84 فريقاً من مختلف دول العالم.

وشدد على طبيعة التحدي الشديدة والتنافسية للغاية، وسلط الضوء على مشاركة فرق مؤهلة بشكل استثنائي، مشددًا على أهمية التعامل مع فرق أخرى لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات القتال والتكتيكات.

وفي ختام حديثه، أشاد بشرطة دبي، مؤكداً على احترافيتها الاستثنائية وجاهزيتها.