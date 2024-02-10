نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 فبراير 2024 07:03 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأخلص التهاني القلبية للمحتفلين بالعام القمري الجديد في العالم، معرباً عن خالص تمنياته بعام ملؤه السعادة والرخاء والسلام، آملاً الاستقرار والخيري لجميع الأمم في جميع أنحاء العالم.

وأدلى سموه بتصريح على حسابه الشخصي:””أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم وأتمنى لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار”.