نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ الصين بعام التنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 فبراير 2024 07:03 مساءً - متابعة: نازك عيسى

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أسمى آيات التهاني إلى قادة ومواطني جمهورية الصين الشعبية بمناسبة حلول العام الصيني الجديد، وتحديداً عام التنين،” بينما يستحضرون الحماية الإلهية على أنفسهم.

ونقل سموه في تدوينة صينية على منصة “إكس” خالص تحياته إلى جمهورية الصين الشعبية، معترفاً بأن يوم 10 فبراير 2024 يمثل بداية عام التنين، تزامناً مع الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد.

وأعرب سموه في بيانه عن أن هذا العام المصادف يمثل القوة والثروة. وإنه يرغب في أن تستمر هذه الأمة الرائعة، بتراثها الثقافي الغني ومكانتها السياسية المؤثرة وإنجازاتها الاقتصادية والفكرية الكبيرة، في نموها و نجاحها.

وأعرب سموه عن تمنياته الطيبة و تحياته للجالية الصينية والملايين من الأفراد الصينيين في جميع أنحاء العالم، متمنياً لهم السعادة والصحة الجيدة في العام الجديد. كما أعرب عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق.