نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس الوزراء اليمني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 10 فبراير 2024 07:03 مساءً - متابعة – دوت الخليج بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء اليمني الجديد الدكتور “أحمد عوض بن مبارك”. وأرسل سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الوزراء اليمني.