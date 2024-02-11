نشكركم على متابعتكم خبر قرقاش: سنبقى كما كنا مناصرين للحق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 10:56 صباحاً - متابعة – دوت الخليج

أكد معالي الدكتور “أنور بن محمد قرقاش”، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستبقى مناصرة للحق.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، اليوم: “نسأل الله أن يتغمد جنودنا البواسل بواسع رحمته”.

وأضاف: “لن يثنينا عمل غادر عن مواصلة رسالة الأمن والأمان ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله.. سنبقى كما كنا مناصرين للحق مدافعين عن استقرار المنطقة بما فيه الخير والسلام.. رحم الله شهداء الوطن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.

وأعلنت وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين، جراء عمل إرهابي في الصومال.