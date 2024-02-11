نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 11:57 صباحاً - متابعة – دوت الخليج

انطلقت صباح اليوم الأحد، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، الذي يشهد انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصناع القرار، وقادة الفكر وعدة منظمات دولية.

ويبحث منتدى المالية العامة في الدول العربية، والذي يعقد بالشراكة مع وزارة المالية، ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، آفاق التطورات الاقتصادية والمالية.

ويناقش قضايا السياسة المالية في المنطقة العربية، والمقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة في المنطقة العربية، وإصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة العربية، وتعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات الإدارة الضريبية في المنطقة العربية.