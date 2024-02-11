نشكركم على متابعتكم خبر “التوطين” تدعو القطاع الخاص إلى اتباع المرونة في عمل موظفيه يوم غد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

في ضوء الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة ، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في جميع إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها يوم الاثنين الموافق 12 فبراير.

وأكدت الوزارة على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر في المواقع الخارجية للأعمال التي يصعب إيقافها، مع الحرص على صحة وسلامة العمال أثناء تنقلهم إلى ومن تلك المواقع، والتأكد من توفر متطلبات الصحة والسلامة المهنية فيها.