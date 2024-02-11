نشكركم على متابعتكم خبر تنبيه للإماراتيين في سلطنة عمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذرت سفارة الإمارات في سلطنة عمان المواطنين الإماراتيين من سوء الأحوال الجوية.

وجاء في تنبيه السفارة أن سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة الموجودين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة، كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 009718004444 والتسجيل في خدمة #تواجدي.