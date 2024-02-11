نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تنطلق غداً في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، أتيحت الفرصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،للقاء البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” . وجرى هذا اللقاء خلال اليوم الافتتاحي للقمة.

وحظي سموه، برفقة مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بفرصة التواصل مع عدد من وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية، وهو جزء لا يتجزأ من جانب من القمة العالمية للحكومات 2024 .

وشدد سموه خلال اللقاء على أهمية توحيد وجهات النظر العربية وتبادل المعرفة بين مختلف دول المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة.