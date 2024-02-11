نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي الأوضاع الاقتصادية العالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

خلال اليوم الافتتاحي لقمة الحكومة العالمية 2024، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حواراً مع مديرة صندوق النقد الدولي التي تناولت وضع الاقتصاد العالمي ومساهمة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مشهد الأعمال الدولي. وسلط هذا التبادل الضوء على أهمية دور دولة الإمارات في دعم الأوضاع الاقتصادية العالمية.