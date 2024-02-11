نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي وزراء الشباب العرب المشاركين في الاجتماع العربي للقيادات الشابة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزراء الشباب العرب المشاركين في اجتماع القيادات الشابة العربية، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الفعاليات التمهيدية للحكومة العالمية في قمة 2024 في دبي.

بالإضافة إلى المشاركات الأخرى، أتيحت لصاحب السمو الفرصة لمراقبة جزء من الاجتماع العربي للقادة الشباب.