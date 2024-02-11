نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، تم التوقيع رسمياً على اتفاقية إدخال خدمة التاكسي الجوي في دبي بحلول عام 2026. وجاءت هذه المناسبة الهامة خلال القمة العالمية للحكومات، مما عزز مكانة دبي باعتبارها المدينة الرائدة في تقديم هذه الخدمة. ستحدث خدمة التاكسي الجوي ثورة في النقل الحضري من خلال توفير السفر الجوي التجاري باستخدام سيارات الأجرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا من خلال شبكة متطورة.

تم تشكيل شراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، وهيئة دبي للطيران المدني (DCAA)، وSkyports Infrastructure (شركة بريطانية تركز على البنية التحتية المتقدمة للنقل الجوي)، وJoby Aviation (شركة أمريكية شركة متخصصة في تطوير التاكسي الجوي) . ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي، خاصة في مجال التاكسي الجوي.

كونها رائدة في هذا المجال، أصبحت دبي المدينة الأولى التي تقدم خدمة التاكسي الجوي. تشمل المرحلة الأولى من هذه العملية الرائدة أربعة أماكن ذات مواقع استراتيجية: واحد بالقرب من مطار دبي الدولي، وآخر في وسط المدينة (داون تاون)، وتاثالث في دبي مارينا، ورابع في نخلة جميرا. ومن خلال الاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للمسافرين الآن الوصول إلى نخلة جميرا من مطار دبي الدولي في حوالي 10 دقائق فقط، بدلاً من رحلة طويلة تستغرق 45 دقيقة بالسيارة.