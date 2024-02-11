نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يشهد تخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحت أعين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفلت الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين بتخرجهم ضمن البرنامج العالمي للمديرين الحكوميين ضمن القمة الحكومية 2024.

بالإضافة إلى ذلك، حضر سموه حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج قيادات حكومة المستقبل في الوطن العربي، والذي يتكون من 40 من القيادات الحكومية العربية الشابة المتميزة.