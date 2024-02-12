نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 07:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 12-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم مع وجود بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.