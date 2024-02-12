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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 07:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 12-2-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم مع وجود بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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