نشكركم على متابعتكم خبر تعازٍ عربية في وفاة شهداء الإمارات الأبرار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

عبرت الدول العربية عن تعازيها الصادقة لدولة الإمارات في وفاة شهداء الواجب الذين وصلت جثامينهم اليوم إلى أرض الوطن، بعد تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال. وقد جاءت هذه التعازي تعبيرًا عن التضامن والدعم للإمارات خلال هذه الظروف الصعبة.

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات ومملكة البحرين في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين خلال تدريب القوات المسلحة الصومالية. ونددت مصر بالعمل الإرهابي وعبرت عن دعمها الكامل لجهود مكافحة الإرهاب.

أعلنت المملكة العربية السعودية تضامنها مع الإمارات والبحرين في مواجهة الإرهاب، وأدانت بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال. كما عبرت عن تعازيها لأسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، عبرت دولة الكويت عن تعازيها ومواساتها للإمارات والبحرين، وأكدت على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

أعربت جامعة الدول العربية عن تعازيها للإمارات والبحرين، ونددت بالأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

في الختام، يجدر بنا أن نشير إلى أن هذه التعازي والتضامن تعكس الروابط القوية بين دول العالم العربي، وتأكيد على الوقوف المتضامن في مواجهة الإرهاب والتطرف.