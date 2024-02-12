نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: سنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 12:55 مساءً - خاص – دوت الخليج

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، أن الإمارات ستستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة.

وقال صاحب السمو عبر حسابه في منصة “إكس”، اليوم الاثنين: “رحم الله شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق”.

وأشار إلى أن “تضحيات شهدائنا لن تنسى، وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة”.