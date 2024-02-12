نشكركم على متابعتكم خبر القرقاوي: النزاعات والحروب في العالم كلفت 17 تريليون دولار خلال عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

كشف معالي “محمد بن عبدالله القرقاوي”، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات 2024. أن النزاعات والحروب تكلف العالم 17 تريليون دولار في العام.

وأضاف معاليه أن 6٪ فقط من هذه التكلفة، يمكن أن تغطي تكلفة أهم التحديات التي تواجهها الإنسانية في عام واحد، مثل القضاء على الجوع والأمية وعلاج السرطان، وتوفير المياه النظيفة.

وقال معاليه: “نحن نعيش خصوصا في منطقتنا واقعا مريرا، وهذا قد يجعلنا نفقد الرؤية المتوازنة للواقع، وننسى أنه في حقيقة الأمر، لو نظرنا عبر التاريخ لوجدنا أننا نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والأكثر أمنا رفاها وصحة وفرصا”.

وأردف: “بوصلة الاقتصاد العالمية تتجه شرقا، إذ إن 50٪ من النمو العالمي يأتي من الصين والهند، وتفوقت الصين على الولايات المتحدة في عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة النظيفة.. أما الهند فهي صاحبة أكبر عدد في العالم من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.

من جهة أخرى، أشار معاليه إلى أن “التحولات الواضحة في التجارة الدولية تنذر بتراجع العولمة. وقد تكلف ما يصل إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، تتمثل في ارتفاع التضخم ونقص العمالة وتصدع النظام المالي العالمي”.

كما أكد أن “الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، حيث إن عدد الفيديوهات المفبركة في عام 2023، تضاعف 3 مرات عن العام السابق.. وانتشر نصف مليون محتوى مفبرك في فضائنا الرقمي في عامنا الأخير، لذلك سيكون التضليل الإعلامي أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية”.